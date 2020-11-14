Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да спакойнага.

І некалькі народных прыкмет: атмасферны ціск паніжаецца - да пахмурнага надвор'я з ападкамі. Вячэрняе неба затуманілася - да ветру.

Самая халодная ноч была ў Докшыцах у 1968 годзе - больш за 22 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 2010 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі 18 з паловай градусаў цяпла.