Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты. Адзначаўся аранжавы ўзровень небяспекі. Па паўднёва-ўсходняй частцы краіны - галалёд. На дарогах - галалёдзіца. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. Некалькі народных прыкмет: пры набліжэнні хмары чуецца шум - да моцнага снегападу. Раніцай вецер дзьме без утварэння шэрані - да завірухі.