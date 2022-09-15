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"Пра надвор’е"
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: "Ранішні туман - да яснага і сухога надвор'я. Цёплы дзень - да зацяжной зімы. Пасля абеду пайшоў дождж - непагадзь зацягнецца надоўга".
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1999 годзе - 3,7 градуса марозу, а самы цёплы дзень у Брэсце ў 1947 - тэрмометры амаль 30 з паловай градусаў цяпла.
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