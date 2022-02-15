Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: над замерзлай ракой сцелецца пара або дым - да халадоў. Шмат снегу ў гэты дзень - лета будзе дажджлівае. Ноччу быў іней - днём адлігі не будзе.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Полацку ў 1954 годзе - больш за 29 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1998 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 12 градусаў цяпла.



