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Пра надвор'е - 16 чэрвеня ў народным календары Лук'ян

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон слабаўзбуранага.

16 чэрвеня ў народным календары Лук'ян. Прыкмячалі: калі на Лук'яна паўднёвы вецер - будзе добры ўраджай яравых, а калі падзьме паўночна-заходні - сырое лета чакаецца.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 1978 годзе - каля 0 градусаў. Дзённы тэмпературны максімум адзначаны на мэтэастанцыі Акцябр у 2007 - 34 градусы цяпла.


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