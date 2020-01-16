Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

17 студзеня ў народным календары - Марк. Калі ў гэты дзень снег на дрэвах галінкі згінае - добры год для пчаляроў. Яснае зорнае неба - да марознага і сонечнага надвор'я.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 17 студзеня: самая халодная ноч была ў Барысаве ў 1940 годзе - 41 градус марозу, а самы цёплы дзень у 1993-м - у Высокім тэрмометры паказалі больш за 11 з паловай градусаў цяпла.



