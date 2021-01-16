Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. 17 студзеня ў народным календары Марк. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень снег на дрэвах галінкі згінае - добры год для пчаляроў, яснае зорнае неба - да марознага і сонечнага надвор'я.



