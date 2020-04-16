Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: аблокі плывуць высока і хутка - да добрага надвор'я, калі цёмныя аблокі рухаюцца ціха - да зацяжнога дажджу.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Горках у 1929 годзе - 11 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1972-м - у Жыткавічах тэрмометры паказалі амаль больш за 26 градусаў цяпла



