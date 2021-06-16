Пра надвор'е - 17 чэрвеня ў народным календары Мітрафан

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага ноччу і раніцай да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу сутак.

17 чэрвеня ў народным календары Мітрафан. З Мітрафана пачыналі вывозіць у поле ўгнаенні. Пры гэтым казалі: "Худое поле і невялічкія замаразкі прымарозяць, а сытае поле нічога не баіцца". Яшчэ прыкмячалі: калі на Мітрафана ідзе дождж, то такое надвор'е прастаіць яшчэ два-тры дні.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1978 годзе - амаль 1 градус марозу, а самы цёплы дзень у 2016 - у Пінску тэрмометры паказалі 34 градусы цяпла.