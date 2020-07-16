Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



У народным календары заўтра Андрэй. Святы Андрэй з’яўляецца апекуном земляробства. У некаторых раёнах Беларусі прысвятак называюць Андрэй Наліва. Казалі: "На Андрэя азімыя наліліся, а татка-авёс да палавіны дарос". Таксама прыкмячалі: шмат аблокаў - да цяпла. Месяц грае - да добрага ўраджаю. Шум дубравы прадвяшчае сонечны дзень без ападкаў".



Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў : самая нізкая начная тэмпература паветра была зафіксавана ў Чачэрску ў 2002 годзе – крыху больш за 2 з паловай градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў 1904 у Пінску - больш за 36 градусаў цяпла.



