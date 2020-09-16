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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
І некалькі народных прыкмет: лісце рабіны пажоўкла - зіма будзе ранняй і халоднай. Да ўсходу сонца хмары чырвоныя - да ветру і дажджу".
Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Полацку ў 1973 годзе - звыш 4 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Васілевічах у 2015 - амаль 31 градус цяпла.
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