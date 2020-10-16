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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
17 кастрычніка ў народным календары Ерафееў дзень. Звычайна з гэтага дня ўсталёўваецца халоднае надвор’е. Казалi: "З Ерафея нават i зiма шубу апранае". Прыкмячалі: калі ў вавёркі колер поўсці змяніўся, будзе марозная зіма. Снягір спявае ля падножжа загарадзі - будзе непагадзь.
Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Горках у 1941 годзе - 12 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2018 - у Брагіне тэрмометры паказалі больш за 23 з паловай градусы цяпла.
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