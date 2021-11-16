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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны

Некалькі народных прыкмет: "З'яўленне хвалістых аблокаў, падобных на грабяні марскіх хваляў - да хуткага надыходу дрэннага надвор'я. Вакол сонца белыя кругі - да снежнай буры".


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