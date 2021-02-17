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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.
18 лютага ў народным календары Агата. Прыкмячалі: калі снег ідзе ў марозны дзень - да пацяплення, маразы ў гэты дзень - вясна будзе ранняя, а лета сухое і гарачае.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 18 лютага: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 2011 годзе - 32 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 2002-м - у Брагіне тэрмометры паказалі амаль 13 градусаў цяпла.
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