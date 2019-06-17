Сегодня погоду на территории Беларуси определяют малоактивные атмосферные фронты. Местами отмечались грозы. В дневные часы в отдельных районах по востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла.



Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется. Геомагнитный фон - спокойный.



18 июня в народном календаре - Дорофей. В этот день на заре всегда следили за ветром. Подмечали: если тянет с юга, хороший урожай яровых будет. А если из холодного угла (с северо-запада) - жди ненастье.



Самая низкая ночная температура воздуха была в Кличеве в 1996 году - чуть более 1 градуса тепла, а дневной температурный максимум отмечен в Лельчицах в 1991 - 34,5 градуса тепла.