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Сегодня погоду на территории Беларуси определяют малоактивные атмосферные фронты. Местами отмечались грозы. В дневные часы в отдельных районах по востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла.
Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется. Геомагнитный фон - спокойный.
18 июня в народном календаре - Дорофей. В этот день на заре всегда следили за ветром. Подмечали: если тянет с юга, хороший урожай яровых будет. А если из холодного угла (с северо-запада) - жди ненастье.
Самая низкая ночная температура воздуха была в Кличеве в 1996 году - чуть более 1 градуса тепла, а дневной температурный максимум отмечен в Лельчицах в 1991 - 34,5 градуса тепла.
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