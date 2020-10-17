Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

А зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 18 кастрычніка. Самая халодная ноч была ў Горках у 1971 годзе - больш за 9 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2018-м - у Брагіне тэрмометры паказалі амаль 23 градусы цяпла.