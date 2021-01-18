Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага ноччу да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу.

19 студзеня - Вадохрышча. У праваслаўным царкоўным календары святое Богаз’яўленне, Хрышчэнне Бога і Спаса нашага Ісуса Хрыста. Лічылася, што зіма пасля Вадохрышча павярнула на вясну, таму клопат пра будучы ўраджай станавіўся ўсё больш актуальным. Прыкмячалі: снег на Вадохрышча - добра будуць раіцца пчолы і бульбы вырасце шмат.