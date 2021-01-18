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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага ноччу да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу.
19 студзеня - Вадохрышча. У праваслаўным царкоўным календары святое Богаз’яўленне, Хрышчэнне Бога і Спаса нашага Ісуса Хрыста. Лічылася, што зіма пасля Вадохрышча павярнула на вясну, таму клопат пра будучы ўраджай станавіўся ўсё больш актуальным. Прыкмячалі: снег на Вадохрышча - добра будуць раіцца пчолы і бульбы вырасце шмат.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 2006 годзе - больш за 30 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у наступным, 2007, - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 10 градусаў цяпла.
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