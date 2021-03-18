Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



19 сакавіка ў народным календары каталіцкі прысвятак Язэп.Казалі: "Як святы Язэп кіўне барадою, дык зіма ўцякае ўніз галавою". І прыкмячалі: на Язэпа добрае надвор'е - год ураджайны.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Полацку ў 1963 годзе - больш за 30,5 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 1990-м - звыш 23 градусаў цяпла.



