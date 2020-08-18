Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не чакаецца.Геамагнітны фон - слабаўзбураны.



19 жніўня ў народным календары - Яблычны Спас. Нашы продкі ў гэты дзень ладзілі яблычныя кірмашы - выстаўлялі цэлыя вазЫ з духмянай і прыгожай садавінОй. Людзі, якія мелі сады, частавалі прахожых і хворых. Прыкмячалі, сухі дзень на Спас прадвяшчае сухую восень, а мокры - даждлівую. А калі ў лесе з'явіліся рыжыкі - хутка чайкайце і апенек.



Самая халодная ноч была ў Оршы - у 1987 годзе - амаль два градусы. А самы цёплы дзень у 1946 - у Васілевічах тэрмометры паказалі трыццаць шэсць.



