Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



19 верасня ў народным календары прысвятак Цуды. Іншыя назвы - Міхайла, Міхайлаў дзень. Пачынаюцца так званыя Міхайлаўскія ранішнікі. Дні становяцца карацейшымі. У гэты дзень прыкмячалі: іней на дрэвах з раніцы - да снежнай зімы; павуцінне лятае падчас заходу сонца - да марозу ўначы; сінія аблокі ўвечары - да змены надвор'я.



Самая халодная ноч была ў Верхнядзвінску ў 1958 годзе - больш за 5 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у Мінску ў 1975-м - тэрмометры паказвалі 29 градусаў цяпла.



