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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі ў гэты дзень няма ветру, то варта чакаць пахаладання. Ярка-чырвоная вячэрняя зара трымаецца доўга - да непагадзі.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 19 кастрычніка. Самая халодная ноч была ў Мар'інай Горцы ў далёкім 1898 годзе - больш за 11 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у Брагіне ў 2019 - тэрмометры паказалі звыш 23 градусаў цяпла.


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