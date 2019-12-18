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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон узбураны.

19 снежня ў народным календары Мікола Зімовы. У Магілёўскай губерні казалі так: "Калі іней з’явіцца раней Міколінага дня, то неабходна будзе сеяць ранні ячмень". А ў Старадарожскім раёне лічылася, як да Міколы не выпадзе снег, то доўга не зазелянее трава.

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