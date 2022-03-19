Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Полацку ў 1963 годзе - больш за 30 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1990 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі 23 градусы вышэй за нуль.