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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: калі ўвечары пахаладала - чакай замаразкаў. Сіні далягляд - прыкмета таго, што ў найбліжэйшы час надыдзе пацяпленне.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Полацку ў 1963 годзе - больш за 30 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1990 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі 23 градусы вышэй за нуль.

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