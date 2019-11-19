Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



20 лістапада ў народным календары Фядот. У гэты дзень назіралі за тым, як замярзаюць рэкі і ўтвараецца снежнае покрыва, рабілі прадказанні будучага ўраджаю: калі снег на дарозе пагоркам укладаецца, то і хлеб пагоркам - вельмі многа хлеба народзіцца. Калі лёд на рацэ становіцца грудамі, хлеба будуць груды вялікія. Калі ж гладка лёд замярзае, хлеб не ўродзіцца.



