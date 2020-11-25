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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: лучына трашчыць і іскрыцца - да пахмурнага і снежнага надвор'я. Снег ідзе з невялікімі перапынкамі ў часе - да дрэннага надвор'я.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Касцюковічах у 1999 годзе - 24 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 2009 - у Брагіне тэрмометры паказалі больш за 13 градусаў цяпла.

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