Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



21 красавіка ў народным календары Радзівонаў дзень. Існавала на гэты дзень старадаўняя прыкмета, нібы сонейка з месяцам сустракаюцца пасля доўгага зімовага растання. А сустрэча гэта можа быць добрай, ці не вельмі. Калі сустрэча добрая, сонейка застанецца ясным, а ўвесь дзень светлым - лета чакаецца добрым. Калі ж пасля сустрэчы дзень будзе пахмурным, з туманамі - чакай лета халоднае і дажджлівае.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на метэастанцыі Акцябр у 2017 годзе - амаль 7 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1950 - у Жыткавічах тэрмометры паказалі больш за 28 градусаў цяпла.



