У народным календары заўтра пазначаны тры прысвяткі - Градавы дзень, яшчэ называюць Казанская, Пракоп і каталіцкі прысвятак Данат. Таму і народных прыкмет пра надвор'е на гэты дзень шмат. Вось некаторыя з іх: калі на Казанскую чарніцы паспяваюць, то паспела і жыта. Якое надвор'е ў гэты дзень - такое будзе і 2 жніўня. Дождж без ветру - да працяглай непагадзі.