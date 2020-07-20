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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
У народным календары заўтра пазначаны тры прысвяткі - Градавы дзень, яшчэ называюць Казанская, Пракоп і каталіцкі прысвятак Данат. Таму і народных прыкмет пра надвор'е на гэты дзен шмат, вось некаторыя з іх: калі на Казанскую чарніцы паспяваюць, то паспела і жыта. Якое надвор'е ў гэты дзень, такое будзе і 2 жніўня. Дождж без ветру - да працяглай непагадзі."
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была зафіксавана ў Горках у 1956 годзе – каля 5 градусаў цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў 2010 у Брагіне - амаль плюс 35 градусаў.
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