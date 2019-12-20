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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

І некалькі народных прыкмет: "Ціхі і марозны дзень - зіма будзе мяккай і снежнай. Завіруха пачалася - улетку будзе шмат ападкаў. Аблокі выцягваюцца ў палосы - да пацяплення. Калі ў гэты дзень снегапад - лета будзе дажджлівым"

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