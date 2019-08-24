Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



І некалькі народных прыкмет: калі туман стаіць над лесам, то будзе дождж. Пеўні страчваюць пер'е ў гэты час - да зацяжной восені. Дождж ідзе - будзе кароткае бабіна лета.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 25 жніўня: самая нізкая начная тэмпература паветра была на Нарачы ў 1971 годзе - амаль 1 градус марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў далёкім 1897 годзе ў Барысаве - амаль 35 градусаў цяпла.