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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

У народным календары 2 кастрычнiка - Зосiм. Прыкмячалі: калі журавіны на Зосіма ўздымаюцца - мароз на Пакровы ўдарыць. Калі ў гэты дзень вецер з поўдня - будзе добры ўраджай азімых на наступны год.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Гродне ў 1976 годзе - больш за 7 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Васілевічах ў 1915 - каля 26,5 градуса цяпла.

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