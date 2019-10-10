Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется.



Геомагнитный фон - слабовозмущенный.



Несколько народных примет: "Ива рано инеем покрылась - к долгой зиме. Когда зайцы долго не белеют - осень затянется".



Информация из истории метеонаблюдений на 11 октября: самая низкая ночная температура воздуха была на станции Полесская в 2002 году - 8 с половиной градусов мороза, а дневной температурный максимум отмечен в Ивацевичах в 1995 - более 24 градусов тепла.