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Пра надвор'е

Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется.

Геомагнитный фон - слабовозмущенный.

Несколько народных примет: "Ива рано инеем покрылась - к долгой зиме. Когда зайцы долго не белеют - осень затянется".

Информация из истории метеонаблюдений на 11 октября: самая низкая ночная температура воздуха была на станции Полесская в 2002 году - 8 с половиной градусов мороза, а дневной температурный максимум отмечен в Ивацевичах в 1995 - более 24 градусов тепла.

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