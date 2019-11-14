Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: аблокі супраць ветру плывуць - да снегападу. Неба хмарамі зацягнута - да адлігі. Вячэрняе неба затуманілася - да ветру.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 15 лістапада: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Докшыцах ў 1968 годзе - больш за 22 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2010 - 18 з паловай градусаў цяпла.



