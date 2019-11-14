ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: аблокі супраць ветру плывуць - да снегападу. Неба хмарамі зацягнута - да адлігі. Вячэрняе неба затуманілася - да ветру.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 15 лістапада: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Докшыцах ў 1968 годзе - больш за 22 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2010 - 18 з паловай градусаў цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все