Пра надвор'е | 18.11.2019

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон слабаўзбураны.

19 лістапада ў народным календары Павел і Варлаам. У гэты дзень казалі: “Зіма на ногі становіцца”. І прыкмячалі, калі снег пойдзе - зіму трэба чакаць снежную.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 19 лістапада: самая халодная ноч была ў Пінску ў 1965 годзе - больш за 21 градус марозу, а самы цёплы дзень у 1996 - у Брэсце тэрмометры паказалі звыш 16 градусаў цяпла.