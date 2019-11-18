3.72 BYN
Пра надвор'е | 18.11.2019
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
19 лістапада ў народным календары Павел і Варлаам. У гэты дзень казалі: “Зіма на ногі становіцца”. І прыкмячалі, калі снег пойдзе - зіму трэба чакаць снежную.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 19 лістапада: самая халодная ноч была ў Пінску ў 1965 годзе - больш за 21 градус марозу, а самы цёплы дзень у 1996 - у Брэсце тэрмометры паказалі звыш 16 градусаў цяпла.