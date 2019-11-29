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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

30 лістапада ў народным календары Андрэй. Каталіцкі прысвятак. У гэты дзень стараліся прыйсці на рэчку ці возера і паглядзець на лёд. Існавала прыкмета: калі на Андрэя лёд цёмны, чакай добрага ўраджаю.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 30 лістапада: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 1992 годзе - амаль 27 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у Жыткавічах у 1964 - тэрмометры паказалі больш за 12 градусаў цяпла.

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