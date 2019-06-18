Надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам



над тэрыторыяй нашай краіны. У дзённыя гадзіны 19 чэрвеня (серада) месцамі па Брэсцкай і Гомельскай абласцях максімальная тэмпература паветра дасягне +30°С.



Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



Некалькі народных прымет: калі пчолы ляцяць у поле з раніцы, надвор'е будзе добрае. Калі пчолы актыўна ляцяць да сваіх вуллёў, то хутка пойдзе дождж.



Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Лынтупах у 2000 годзе – 0,4 градуса цяпла, а ў самы цёплы дзень у 2012 у Лельчыцах тэрмометры паказалі +35 градусаў.