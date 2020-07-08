Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: калі ў гэты дзень ідзе дождж, то ўсё лета да верасня будзе мокрым; добрае надвор'е з раніцы - да сярэдзіны восені лета прастаіць.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыi Палескай у 1992 годзе - менш за 3 градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Беразiно ў 1954-м - больш за 35 з паловай градусаў цяпла.



