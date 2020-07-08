ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі ў гэты дзень ідзе дождж, то ўсё лета да верасня будзе мокрым; добрае надвор'е з раніцы - да сярэдзіны восені лета прастаіць.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыi Палескай у 1992 годзе - менш за 3 градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Беразiно ў 1954-м - больш за 35 з паловай градусаў цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все