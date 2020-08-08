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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

У народным календары заўтра два прысвяткі - Палікоп і Панцеляймон.Прыкмячалі: калі ўвечары жукі лётаюць нізка над зямлёй - захаваецца добрае надвор'е. Івалга гучна крычыць - будзе дождж.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1987 годзе - менш за 2 градусы цяпла. А самы цёплы дзень у 2010 - у Касцюковічах тэрмометры паказалі плюс 39.

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