Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



У народным календары заўтра два прысвяткі - Палікоп і Панцеляймон.Прыкмячалі: калі ўвечары жукі лётаюць нізка над зямлёй - захаваецца добрае надвор'е. Івалга гучна крычыць - будзе дождж.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1987 годзе - менш за 2 градусы цяпла. А самы цёплы дзень у 2010 - у Касцюковічах тэрмометры паказалі плюс 39.



