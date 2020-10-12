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Пра надвор'е

Некалькі народных прыкмет на 13 кастрычніка: "Калі ў гэты дзень выпадзе снег, тады зіму яшчэ доўга чакаць. А калі да гэтага часу ўсе жураўлІ адляцелі на поўдзень, зіма будзе ранняй і халоднай".

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