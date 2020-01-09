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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: завіруха ў гэты дзень абяцае мокрае, дажджлівае і сырое лета. Чым мацнейшыя маразы, тым гарачэйшае лета.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 10 студзеня: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Мінску ў 1940 годзе – амаль 37 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Гродне ў 2007м – больш за 11 з паловай градусаў цяпла.
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