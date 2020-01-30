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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.
31 студзеня - Апанасій. Існавалі прыкметы пра надвар’е на гэты дзень: калі ў поўдзень сонейка выглядае - на раннюю вясну, калі на Апанасія завіруха - вясна зацягнецца.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 31 студзеня. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Докшыцах у 1956 годзе - больш за 39 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2002-м - тэрмометры паказалі 9 з паловай градусаў цяпла.
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