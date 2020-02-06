7 лютага прысвятак з назвай Рыгор Багаслоў. У гэты дзень пільна сачылі за надвор’ем і да апоўдня, і пасля яго. Прыкмячалі, які дзень з раніцы да апоўдня, такая і першая палова наступнай зімы будзе. А якое надвор’е з апоўдня да вечара, такое чакаецца і ўсю другую палову наступнай зімы.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 7 лютага: самая халодная ноч была ў Горках у 1929 годзе - 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2009 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 14 градусаў цяпла.



