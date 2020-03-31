Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



Заўтра ў народным календары Дар’я Вясенняя. Прыкмячалi, якое надвор'е 1 красавіка, такое надвор'е будзе 1 кастрычніка. Цёплы і ясны дзень - сухое і ветранае лета.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Касцюковічах у 1952 годзе - 19 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2017 – у Баранавічах тэрмометры паказалі 22 градусы цяпла.



