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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Заўтра ў народным календары Дар’я Вясенняя. Прыкмячалi, якое надвор'е 1 красавіка, такое надвор'е будзе 1 кастрычніка. Цёплы і ясны дзень - сухое і ветранае лета.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Касцюковічах у 1952 годзе - 19 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2017 – у Баранавічах тэрмометры паказалі 22 градусы цяпла.
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