Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон слабаўзбураны.



Некалькі народных прыкмет: моцны вецер - верасень будзе дажджлівым. Сава крычыць усю ноч - надвор'е зменіцца. Калі дзень гарачы - зіма будзе халоднай.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Лельчыцах у 1973 годзе - 0,1 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 1985 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 31 з паловай градус цяпла.



