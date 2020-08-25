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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: моцны вецер - верасень будзе дажджлівым. Сава крычыць усю ноч - надвор'е зменіцца. Калі дзень гарачы - зіма будзе халоднай.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Лельчыцах у 1973 годзе - 0,1 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 1985 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 31 з паловай градус цяпла.

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