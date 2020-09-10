Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



11 верасня ў народным календары Іван Прадцеча. Прыкмячалі: шпакі доўга не адлятаюць на поўдзень – будзе сухая восень. Гром грыміць будзе цёпла.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 11 верасня: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Бабруйску ў 1968 годзе - больш за 1,5 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 1983 - амаль 31 градус цяпла.



