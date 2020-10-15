Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 16 кастрычніка: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палескай у 1977 годзе - звыш 9 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Жыткавічах у 1939-м - больш за 24 з паловай градусы цяпла.