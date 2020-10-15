ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: галкі збіраюцца зграямі і крычаць - будзе яснае надвор'е; нізкія цёмныя аблокі прадказваюць холад, а, магчыма, і снегапад.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 16 кастрычніка: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палескай у 1977 годзе - звыш 9 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Жыткавічах у 1939-м - больш за 24 з паловай градусы цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все