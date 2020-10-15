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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: галкі збіраюцца зграямі і крычаць - будзе яснае надвор'е; нізкія цёмныя аблокі прадказваюць холад, а, магчыма, і снегапад.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 16 кастрычніка: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палескай у 1977 годзе - звыш 9 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Жыткавічах у 1939-м - больш за 24 з паловай градусы цяпла.
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