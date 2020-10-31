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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

31 кастрычніка ў народным календары Лука. На Палессі па гэтым прысвятку арыентаваліся ў тэрмінах сяўбы. І некалькі народных прыкмет. Месяц блішчыць ярка, нібы серабрысты шчыт, - будзе дождж. Дровы ў печы гараць моцна, полымя накіроўваецца ў трубу - будзе бура.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 1966 годзе - амаль 20 градусаў марозу. А самы цёплы дзень у 2000 - у Пінску тэрмометры паказалі больш за 20 градусаў цяпла.

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