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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнга да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: пайшоў густы, часты снег - да хуткага спынення халадоў. Падзьмуў паўднёвы вецер - да пацяплення і ападкаў.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Мазыры ў 1979 годзе - амаль 17,5 градусаў марозу, а самы цёплы дзень - у 1968 у Гродне тэрмометры паказалі больш за 17 градусаў цяпла.

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