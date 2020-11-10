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Пра надвор'е

11 лістапада ў народным календары Настуся. У гэты дзень даглядалі і стрыглі авечак. А яшчэ каталіцкі прысвятак Марцін. Казалі: з Марцінавага дня пачынаецца зіма. І прыкмячалі: калі на Марціна вада - на Каляды будзе лёд. Альбо калі на Марціна лёд, то будзе мокрае лета.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Оршы ў 1995 годзе - амаль 19 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у Васілевічах у 1927-м - тэрмометры паказалі больш за 16 градусаў цяпла.

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