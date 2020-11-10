11 лістапада ў народным календары Настуся. У гэты дзень даглядалі і стрыглі авечак. А яшчэ каталіцкі прысвятак Марцін. Казалі: з Марцінавага дня пачынаецца зіма. І прыкмячалі: калі на Марціна вада - на Каляды будзе лёд. Альбо калі на Марціна лёд, то будзе мокрае лета.