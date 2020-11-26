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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон слабаўзбураны.

27 лістапада ў народым календары Піліпаўскія запусты ці загавіны. Іншая назва – Калядныя запусты. Дзень перад Піліпаўкай. Адна з народных прыкмет на гэты дзень сцвярджае: калі непагадзь суправаджае Калядныя запусты, то можна разлічваць на ўраджайнае лета".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 27 лістапада: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Касцюковічах у 1989 годзе - амаль 25 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1949 - 12 з паловай градусаў цяпла.

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